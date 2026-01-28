「もう疲れた…」を減らすために。婚活が楽になる“マイルール”の作り方
いい人に出会えたら頑張れるはずなのに、なぜか気持ちだけが先に疲れていく。メッセージのやり取り、初対面の会話、期待と落胆の繰り返し。婚活がしんどく感じるときほど、必要なのは気合よりも“自分を守るルール”かもしれません。
頑張りすぎない行動ペースを決めておく
毎日アプリを開く、全部の誘いに応じる、すぐ結果を出そうとする。こうした状態が続くと、気力が持たなくなります。週に何人まで会う、連絡は夜だけにするなど、自分が無理なく続けられるペースを先に決めておくことで、婚活が生活を圧迫しにくい状態を作りましょう。
“理想の人”より“安心できる感覚”を基準にする
条件やスペックばかりを見ていると、会うたびに男性を採点するような感覚になり、心が休まりません。それよりも、一緒にいて緊張しすぎないか、会話のあとにどっと疲れていないかといった感覚を基準にする方が、２人の相性は見えやすくなります。
うまくいかなかった出会いを引きずらない仕組みを作る
断られた理由や相手の反応を何度も振り返ってしまうと、自信を消耗しやすくなります。会ったあとに気持ちを切り替える行動を決めておくのも一つの方法。散歩する、友達と話す、好きなドラマを見るなど、気持ちを区切る習慣があるだけで、次の出会いに向かうための心のゆとりを作りましょう。
婚活をに真剣に取り組んでいくなら、続けられる形に整えていくことが大切。誰かに選ばれるための努力より、自分が無理をしないための工夫を優先する方が、結果的に自然体でいられる出会いに近づきやすくなります。 ※画像は生成AIで作成しています
