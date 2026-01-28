夜のひと笑い・こう、復縁した恋人と浴衣2ショット「笑顔が可愛い」「幸せオーラがすごい」と羨望の声
【モデルプレス＝2026/01/28】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが1月27日、自身のInstagramを更新。浴衣での2ショットを公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「笑顔が可愛い」復縁恋人顔出しの浴衣2ショット
ピンちゃんは「今日も撮影の時の写真を載せます」「みんなで滋賀県のヴィラに泊まった時に 誕生日のサプライズをしてもらった大切な思い出の写真たち」とつづり、浴衣姿のこうに寄り添い、満面の笑みを浮かべる仲睦まじい2ショットなど複数枚を投稿。人生初のトゥクトゥクに乗ったことや、誕生日を祝ってもらった喜びも報告した。さらに、浴衣姿で髪を2つのツノのように結ったこうの姿について「こうくんの妖精ヘアすき」と愛情たっぷりに紹介している。
この投稿は「浴衣姿の2人が羨ましいくらいお似合いすぎる」「幸せオーラがすごい」「妖精ヘアに笑った」「素敵な誕生日サプライズ最高」「笑顔が可愛い」と反響を呼んでいる。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
◆こう＆ピンちゃん、幸せ浴衣2ショット＆誕生日サプライズを公開
◆ピンちゃんの投稿に反響
