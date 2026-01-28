WEST.藤井流星＆Travis Japan七五三掛龍也、現場への豪華差し入れが話題「太っ腹」「心配りがすごい」
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の古屋呂敏が1月27日、公式X（旧Twitter）を更新。WEST.の藤井流星とTravis Japanの七五三掛龍也からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】STARTOイケメン2人「太っ腹」と話題の豪華差し入れ
藤井が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）に、主人公の同僚・木村直人役で出演中の古屋は「裏では怪しい人たちにめっちゃ優しい2人」「ありがたい ご馳走様です」とコメントし、テーブルの上に乗った高級焼肉弁当を公開。写真では「藤井流星さま 七五三掛龍也さまより叙々苑のお弁当差し入れいただきました！」などと書かれた紙が添えられており、現場の士気を高める2人の粋な計らいがうかがえる。
この投稿には「差し入れのレベルが高すぎて衝撃」「2人の心配りがすごい」「太っ腹な差し入れ」「裏での優しさを明かしてくれて感謝」「現場の雰囲気の良さが伝わってきて最高」「これはめちゃ元気が出るやつ」といった反響が寄せられている。
本作は夏原エヰジ氏（なつばら・えいじ）による同名小説が原作の愛憎渦巻くラブサスペンス。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かによって毒を盛られる。犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）とカメラマン・桜庭（七五三掛）だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてくる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
