「たべっ子どうぶつLAND CAFE」東京・大阪・名古屋で、ロングパフェや地域限定サンドにグッズも
【女子旅プレス＝2026/01/28】ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」をモチーフとしたテーマカフェ「たべっ子どうぶつLAND CAFE」が、2026年2月12日（木）より大阪にて、2月19日（木）より東京と愛知にて、期間限定でオープンする。
【写真】「たべっ子どうぶつLAND CAFE」メニュー＆グッズ一覧
ロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる、累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」の美味しい体験を全国へ届けることをコンセプトにしたテーマカフェ。描き下ろしアートに囲まれたスペシャルな空間で、キャラクターをモチーフにしたフォトジェニックなメニューが楽しめる。
メニューは「たべっ子どうぶつLAND」で好評を博した人気メニューが登場。
らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの表情がそのまま楽しめる、全4種から選べる「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」をはじめ、高さ約35センチメートルの「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」、うさぎさんのアイスを中央に添えたインパクト大の「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」、どうぶつさんたちをイメージした様々なドリンクがラインナップ。
また開催都市ごとに異なる地域限定メニューも用意されている。
＜東京限定＞ぞうさんとひよこさんのふわふわチョコバナナサンド、＜愛知限定＞ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド、＜大阪限定＞かばさんとさるさんのふわふわフルーツサンドと、各地域だけの“ご当地サンド”も見逃せない。
カフェメニュー以外にも、コレクション欲をくすぐるグッズが多数展開される。
ランダムグッズとなるのが、マグネットバッジ（全10種）、おかおいっぱいいっぱいミニ巾着（全56種）。特に56種類ものバリエーションがあるミニ巾着は、開封時にどのキャラクターが出るのか盛り上がること間違いなし。
このほか、たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん、2WAYタンブラー ビスケットも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・大阪/天王寺：BOX cafe＆space 天王寺MIO店／2026年2月12日（木）〜3月29日（日）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F
・東京/渋谷：BOX cafe＆space GEMS渋谷／2026年2月19日（木）〜4月5日（日）
東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階
・愛知/名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店／2026年2月19日（木）〜3月29日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
