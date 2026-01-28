日向坂46、公式Instagramアカウント開設＋インスタライブ本日配信
日向坂46が、グループ公式Instagramアカウント(＠hinatazaka46)を始動させた。
本アカウントは、より日向坂46メンバーに関する情報やオリジナルコンテンツを動画や写真を通して投稿していく予定。開設前日には日向坂46公式XにてInstagram開設を予感させる“匂わせ動画”が投稿されており、16thシングル「クリフハンガー」の発売日に開設を迎えた形だ。
さらに、本日1月28日の21:30頃よりインスタライブも実施される。16thシングル「クリフハンガー」リリースとあわせてチェックしてほしい。
■16thシングル「クリフハンガー」
2026年1月28日(水)発売
CD Package https://hinatazaka46.lnk.to/20260128_Cliffhanger_PKG
Streaming & Download：https://hinatazaka46.lnk.to/Cliffhanger
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13520~13521）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13522~13523）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13524~13525）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13526~13527）￥2,000(税込)
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別28種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
通常盤（SRCL-13528）￥1,200(税込)
■<日向坂46 「7回目のひな誕祭」>
神奈川県・横浜スタジアム
2026年4月4日(土) 開場17:00 / 開演18:30
2026年4月4日(日) 開場17:00 / 開演18:30
