Rin音、確かめられない感情を描く新曲「GIRICHOCO」リリース＋MV公開
Rin音が、1月28日に新曲「GIRICHOCO」をリリースし同曲のミュージックビデオを公開した。
「GIRICHOCO」は、確かめられない感情をテーマにした楽曲。意味のない連絡や視線を逸らす態度など、現代的なコミュニケーションの隙間に生まれる違和感を、バレンタインの“義理チョコ”のようにポップで軽やかな言葉選びと印象的なフックで描き出した。甘く振る舞うほど輪郭を失っていく感情を、皮肉とリアリティを滲ませながら切り取った一曲となっている。また作曲にはFIVE NEW OLDのWATARU（G,Key）が参加した。
◾️Rin音 コメント
深い意味とかはないです。
少年期の僕をそわそわさせていた存在を曲にしてみました。
今はチョコレートで告白みたいなのはダサいんですかね？
僕は素敵だと思います。
ロマンスください。
■デジタルシングル「GIRICHOCO」
2026年1月28日 配信スタート
https://rinne.lnk.to/girichocoPR
