Base Ball Bearが、本日28日に新作ミニアルバム『Lyrical Tattoo』をリリースした。あわせて表題曲「Lyrical Tattoo」のミュージックビデオも公開となった。

ミニアルバム『Lyrical Tattoo』は、今年8月に配信リリースされた「夏の細部」（ダウ90000演劇公演「旅館じゃないんだからさ」主題歌）、すでに先行配信となっている表題曲の「Lyrical Tattoo」を含む全7曲を収録。2年前にリリースされたミニアルバム『天使だったじゃないか』の制作やツアーでの手応えを受け、３ピースロックバンドとしてさらに進化した彼らの矜持の詰まった、コンセプチュアルなミニアルバムだ。

また、公開となった「Lyrical Tattoo」MVはミニアルバムのパッケージ同様、質感を重視し、2000年代半ばのMiniDVビデオカメラで撮影された。映像ディレクションは、バンドのインディーズ時代から長年歩みを共にする遠藤主任がつとめている。水陸両用バスとスタジオという2つのシチュエーションで撮影された映像を楽しんでいただきたい。

Base Ball Bearは今年、結成25周年＆デビュー20周年を迎える。このアニバーサリーイヤーを彩る新ビジュアルも公開された。ミュージックビデオ内でも印象的な水陸両用バスでフィルムカメラを用いて撮影され、カラフルな座席と海、すぐ近くを飛んでいくカモメと共に捉えられた一枚は、ビデオとも世界観を共有するものとなっている。

◾️ミニアルバム『Lyrical Tattoo』

2026年1月28日（水）リリース ▼通常盤（CD）／\2,750（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66118.html

▼VICTOR ONLINE STORE限定盤（CD＋Blu-ray＋グッズ）／\11,000（税込）

※アコースティックミニライブオンライン視聴

※紙ジャケ仕様

https://victor-store.jp/item/105193 ▼先行リリース「Lyrical Tattoo」

配信：https://baseballbear.lnk.to/LyricalTattoo ▼CD収録曲

1.Lyrical Tattoo

2.caramel dog

3.TIME SHIFT GIRL

4.Remains

5.夏の細部

6.BLUE、たる

7.(The rise of) Offline Souls ▼Blu-ray収録曲 ※VICTOR ONLINE STORE限定盤のみ

SHIBUYA NONFICTION at LINE CUBE SHIBUYA (2024.09.21)

夕日、刺さる部屋

いまは僕の目を見て

short hair

SCHOOL GIRL FANTASY

つよがり少女

DIARY KEY

セプテンバー・ステップス

FICTION ONCE MORE

東京

17才

Changes

Endless Etude

十字架You and I

祭りのあと

Stairway Generation

Tabibito In The Dark

Power (Pop) of Love

（副音声あり）

◾️＜Base Ball Bear Tour 「Lyrical Tattoo」＞

2026年

2月15日（日）愛知 BOTTOM LINE 16:15/17:00

2月27日（金）大阪 BIG CAT 18:15/19:00

3月19日（木）東京 Zepp DiverCity(TOKYO) 18:00/19:00

5月15日（金）宮城 仙台darwin 18:30/19:00

5月16日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED 16:30/17:00

5月28日（木）千葉 千葉LOOK 18:30/19:00

6月4日（木）京都 磔磔 18:30/19:00

6月6日（土）岡山 IMAGE 16:30/17:00

6月7日（日）愛媛 松山Double-u studio 16:30/17:00

6月19日（金）石川 金沢AZ 18:30/19:00

6月20日（土）長野 ライブハウスJ 16:30/17:00

7月3日（金）北海道 BESSIE HALL 18:00/18:30

7月5日（日）青森 青森Quarter 16:00/16:30

7月10日（金）福岡 DRUM Be-1 18:30/19:00

7月11日（土）熊本 熊本B.9V2 16:30/17:00 スタンディング ￥6,500（税込 / 1D代別）

※未就学児入場禁止

※全スタンディング

※3月19日（木）東京・Zepp DiverCityのみ

2階指定席￥7,000（税込 / 1D代別）

詳細：https://www.baseballbear.com/live/