J¿·½õ¤Ã¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡¿Æ»Ò¤È¸òÎ®¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òËþµÊ¡Ä¡Ö¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
RBÂçµÜGK¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤âÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¤¬¡¢»î¹ç³«ºÅ¤Î¤Ê¤¤°ìÆü¤òWE¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¿ä¿ÊÆü¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡ÖWE ACTIONDAY¡×¤ÇÃÏ¸µ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÂçµÜËßºÏÈþ½Ñ´Û¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢ÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤âÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡WOMEN¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¡ÅÄ»Ë¿¥¡¢Íî¹ç°ÍÏÂ¡¢¶âÊ¿è½¼Ó¡¢µ×ÊÝ¿¿Íý»Ò¡¢º´Æ£É´²»¡¢óîÆ£Í¼âÃ¤Î6Áª¼ê¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë³«Â¼100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçµÜËßºÏÂ¼¤Ë¤¢¤ëÂçµÜËßºÏÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ËßºÏ¤Î´Õ¾Þ¤äÀ©ºî¤ò´Þ¤à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¤«¤éÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¼é¸î¿À¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º»²²Ã¡£10ºÐ¤«¤é12ºÐ¤ÎÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢2·î15Æü¤ÎWE¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï¤ÎÅöÆü¡¢ÆÃÊÌ¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÏËßºÏ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ËßºÏ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë28ºÐ¤Ï¡¢ÃË½÷ÁÐÊý¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³èÆ°¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤òÀï¤¤¡¢J1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë