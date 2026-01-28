『プラチナファミリー』MC陣、『徹子の部屋』SP登場 徹子のムチャブリ→大先輩のバッサリコメントに藤森慎吾たじたじ
テレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）が2月1日に放送される。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』MCの小泉孝太郎、高嶋ちさ子、進行の藤森慎吾が出演することが発表された。
【画像】豪華ゲストが出演！『徹子の部屋』50周年スペシャル
「50周年、おめでとうございまーす！」とにぎやかに現れるのは、黒柳と公私ともに親交のある平野レミ、清水ミチコ、森山良子の3人。以前、『徹子の部屋』にそろって出演したとき、黒柳がそれぞれの苗字のアタマの字を取って“平清森（たいらのきよもり）”とグループ名をつけたこの3人、普段からよく集まってはおしゃべりするそうで、登場するやいなや、収録なのかプライベートなのかわからない自由すぎるトークが始まる。
そんな平清森トリオのトークが弾みまくっているところにやって来たのが、小泉孝、高嶋、藤森。一気にゲストが6人に増え、黒柳は「すごい人数がいて、目が広がっちゃうわ！」と言いながら大喜びする。
「せっかくですから、いつものやつやって！」と、黒柳はのっけから藤森にムチャブリ。藤森が“チャラ男”全開でお決まりの「キミかわうぃーねー！」を披露すると、黒柳は「おもしろい」と大爆笑しますが、藤森と初対面の平野は「顔はちゃんとしてるのにしゃべると軽薄ね」とバッサリ。大先輩たちに翻弄された藤森は、ちさ子から「ものすごい汗かいてるよ」と指摘されるほどタジタジに…。
その後、それぞれの『徹子の部屋』初登場映像を振り返る。そんな中、47歳独身の孝太郎に、「どういう家庭を持ちたい？」と黒柳が深掘り。さらに孝太郎は、「理想は徹子さんのように○○な人」と打ち明けますが、はたして孝太郎の思い描く結婚生活とは。
