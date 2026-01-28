平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子『徹子の部屋』SP出演 徹子、50周年を祝う歌に大感激
テレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）が2月1日に放送される。平野レミ、清水ミチコ、森山良子がそろって出演することが発表された。
【画像】豪華ゲストが出演！『徹子の部屋』50周年スペシャル
「50周年、おめでとうございまーす！」とにぎやかに現れるのは、黒柳徹子と公私ともに親交のある平野、清水、森山の3人。以前、『徹子の部屋』にそろって出演したとき、黒柳がそれぞれの苗字のアタマの字を取って“平清森（たいらのきよもり）”とグループ名をつけたこの3人、普段からよく集まってはおしゃべりするそうで、登場するやいなや、収録なのかプライベートなのかわからない自由すぎるトークが始まる。
そんな中、黒柳が清水にものまねをムチャブリ。圧巻のレパートリーを次々披露する清水に、「そっくり！」「うまい!!」とスタジオは笑いの渦に包まれ…。さらには、平野、清水、森山の3人で『徹子の部屋』50周年を祝う歌をプレゼント。黒柳は「素敵だった〜！50年の記念になりました！」と美しいハーモニーに大感激する。
