ヒコロヒー、企画でAIにドラマ脚本書かせ驚き「今後どうなるんだろう」
お笑いコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、お笑い芸人のヒコロヒーが28日、都内で行われた『Genspark日本上陸・メディア発表会』に登場した。
【写真】AIが考えたギャグで会場を笑いに包んだ錦鯉
Gensparkは、シリコンバレー発の次世代オールインワンAIワークスペース。情報の収集、整理から最終的なアウトプットまでをワンストップで支援するAIエージェント型ワークスペースとして、世界中から高い支持を得て、このたび今年から日本市場へ本格上陸する。
AIについてヒコロヒーは「私結構使います。ちょっとしたことを調べるときにAIを使っていて、慣れていると思います」と身近にあるという。その一方、長谷川は「僕はあれですけど…（笑）」と自身は使っていないそうだが「奥さんがよく使ってて、『ピーマン料理は？』とか『おいしい食べ物屋さんは？』とか、聞いています」と明かした。
また、渡辺は「くだらないこととか聞いちゃったりしてます…」といい「歴代『M-1』優勝者をけんかさせたら誰が一番強いかって（笑）。結果、とろサーモンの久保田さんでした」と笑わせた。
実際にAIのサービスを使って、「ヒコロヒーのエッセイを世界に広めるためにはどうしたらいいか」を提案するスライドを、AIに3パターンで提示してもらうデモンストレーションを実施。ヒコロヒーは「私がちょっとだけ英語と韓国語を話せることもリサーチしてくれている」など、それぞれのスライドの完成度にびっくり。
また、トークでは番組の企画で、AIに脚本を書いてもらいドラマ化したことも明かし、「こういう設定にして、こういう展開にして、これを何分くらいのドラマにしてというのを全部入れて。もうすごい時代に入っているなって。今後どうなるんだろうっていう…」と驚きを語っていた。
