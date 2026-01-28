海外を拠点に活動するタレントののりこ（25）が、「世界中に私のことを待っている男性がいる」とグローバルなモテぶりを語った。

【映像】25歳海外タレント、胸元あらわなドレス姿（全身あり）

恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。

「世界中に、私のことを待ってる男性の方がいます」。胸元がざっくり開いたドレス姿でインタビューに応じたのりこ。のりこは、普段はマレーシアに住んでおり、「マレーシアでDJをやったり、メキシコに行った時はステージの上でダンスしたり」と、海外での活動について明かす。

さらにのりこはメキシコでのエピソードとして、「メキシコのビーチで、1人でぼーっとしてたら、10人くらい私の周りにバーッて集まってきて」と回顧。「1人ずつお話を聞いてたけど、みんな違う話をするから聖徳太子になった気分で」と、異国の地での武勇伝を披露した。

また、言葉の壁についてものりこは「言語が違うから『I LOVE YOU』とかが伝わらない人もいるし。だったらキスで」とキス顔を披露。「世界中でモテてます。『地球モテ』」と笑顔を見せた。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、爆モテ人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまうモテランキングが常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。