オリックス・杉本裕太郎外野手が２８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、１０００万増となる７７００万円で更改した。（金額は推定）

“パ・リーグ大トリ”の更改。「（交渉前は）ちょっとワクワクして（いた）」と杉本。ただ、当初、球団からの提示は９００万円アップで、自分で予想していた金額より低かった。「ショックやったていうか。すごいつらかった」。更改交渉は越年となり、昨年シーズンのＯＰＳなどを記した資料を球団側に示しながらの交渉を続け、さらに１００万円の上積みを勝ち取ることに。それでも最終的に希望額に達しなかったものの気持ちは野球へ切り替えている。「この悔しさを白球にぶつけたい」とした。

２５年シーズンは１１９試合で打率・２５９、１６本塁打、５３打点で５年連続二桁本塁打をマーク。プロ通算１００本塁打まで残り１本としており「できたら開幕カードで打てたら」と決意を固めた。

目指すは３連覇を達成した２３年以来、３年ぶりのリーグ優勝。「もう一回優勝して、みんなでハワイ旅行へ行きたいって思っているんで。もっともっと打って、チームの勝利に貢献したい」と誓った。