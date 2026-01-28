人気アニメ作品「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役や、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸役、「機動戦士ガンダムＺＺ」のモンド・アカゲ役などで知られる、声優・俳優の塩屋浩三さんが、死去していたことが分かりました。71歳でした。

所属事務所の青二プロダクションは公式サイトで「弊社所属俳優 塩屋 浩三 儀（71歳） 令和8年1月20日に永眠いたしました」と、報告。



続けて「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」「なお葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と、明かしました。





そして「ご通知が遅くなりましたこと ご諒恕のほどお願い申し上げます」と、綴っています。





【 塩屋浩三さん プロフィール 】



誕生日：8月18日

出身地：鹿児島県

芸歴：劇団ひまわり〜太陽プロモーション〜青年座養成所

方言：鹿児島弁



◆主な出演作と役柄◆



「ドラゴンボールＺ」 魔人ブウ

「忍たま乱太郎」 第三協栄丸

「戦国ＢＡＳＡＲＡ」 今川義元

「ゲゲゲの鬼太郎」 子泣きじじい：四代目

「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」 高宮

「ＮＡＲＵＴＯ−ナルト−」 ジグモ

「勇者王ガオガイガー」 天海勇

「機動戦士ガンダムＺＺ」 モンド・アガケ ほか









