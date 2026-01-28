TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

人気アニメ作品「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役や、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸役、「機動戦士ガンダムＺＺ」のモンド・アカゲ役などで知られる、声優・俳優の塩屋浩三さんが、死去していたことが分かりました。71歳でした。

【写真を見る】【 訃報 】声優・塩屋浩三さん　死去　71歳　【ドラゴンボールZ・魔人ブウ役／機動戦士ガンダムＺＺ・モンド・アガケ役など】



所属事務所の青二プロダクションは公式サイトで「弊社所属俳優　塩屋 浩三　儀（71歳）　令和8年1月20日に永眠いたしました」と、報告。

続けて「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」「なお葬儀につきましては　ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と、明かしました。

そして「ご通知が遅くなりましたこと　ご諒恕のほどお願い申し上げます」と、綴っています。
 



【　塩屋浩三さん　プロフィール　】

誕生日：8月18日
出身地：鹿児島県
芸歴：劇団ひまわり〜太陽プロモーション〜青年座養成所
方言：鹿児島弁

◆主な出演作と役柄◆

「ドラゴンボールＺ」　魔人ブウ
「忍たま乱太郎」　第三協栄丸
「戦国ＢＡＳＡＲＡ」　今川義元
「ゲゲゲの鬼太郎」　子泣きじじい：四代目
「ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ」　高宮
「ＮＡＲＵＴＯ−ナルト−」　ジグモ
「勇者王ガオガイガー」　天海勇
「機動戦士ガンダムＺＺ」　モンド・アガケ　　ほか

 



【担当：芸能情報ステーション】