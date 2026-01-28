【 訃報 】声優・塩屋浩三さん 死去 71歳 【ドラゴンボールZ・魔人ブウ役／機動戦士ガンダムＺＺ・モンド・アガケ役など】
人気アニメ作品「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役や、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸役、「機動戦士ガンダムＺＺ」のモンド・アカゲ役などで知られる、声優・俳優の塩屋浩三さんが、死去していたことが分かりました。71歳でした。
所属事務所の青二プロダクションは公式サイトで「弊社所属俳優 塩屋 浩三 儀（71歳） 令和8年1月20日に永眠いたしました」と、報告。
続けて「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」「なお葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と、明かしました。
【 塩屋浩三さん プロフィール 】
誕生日：8月18日
出身地：鹿児島県
芸歴：劇団ひまわり〜太陽プロモーション〜青年座養成所
方言：鹿児島弁
◆主な出演作と役柄◆
「ドラゴンボールＺ」 魔人ブウ
「忍たま乱太郎」 第三協栄丸
「戦国ＢＡＳＡＲＡ」 今川義元
「ゲゲゲの鬼太郎」 子泣きじじい：四代目
「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」 高宮
「ＮＡＲＵＴＯ−ナルト−」 ジグモ
「勇者王ガオガイガー」 天海勇
「機動戦士ガンダムＺＺ」 モンド・アガケ ほか
【担当：芸能情報ステーション】