北斗晶、初対面の坂本冬美の美貌を絶賛「顔が…小さすぎる〜そして綺麗すぎる〜」

タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。歌手・坂本冬美のコンサートを訪れて初対面を果たし、その人柄や美貌を絶賛した。

この日、北斗は歌手・坂本冬美のデビュー40周年記念コンサートへ足を運んだことを報告し「うちの次男が80年代とかの歌が大好き」なため「ほぼ、聴いたことがあるセトリで最高でした〜」と感想をつづった。

続けて、坂本とは「LINEの交換をさせてもらってやり取りはしてるけど会うのは今日が初めてと言う なんとも不思議なお友達！！」だったと告白。初対面の印象を「ざっくばらんで気さくでとっても綺麗で見たまんまの人でした」と絶賛し、坂本と対面して「緊張でガチガチ」だったという次男の様子も公開した。

さらに、坂本の美しさについて「顔が…小さすぎる〜そして綺麗すぎる〜」と驚いた様子でコメント。夫でタレントの佐々木健介と同じ学年であることにも触れ「だからこそ…綺麗過ぎるでしょう！！」と述べた。

最後に、コンサート後は長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛と孫・寿々ちゃんと合流し、回転寿司へ行ったことを報告。「今日は楽しい1日でした〜」「冬美ちゃん〜紀州の高級梅干しをありがとうございました」と写真とともに感謝をつづり、ブログを締めくくった。