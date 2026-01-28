「悪質だな」村松健太、日プを利用しての宣伝に「これで恥ずかしくないとか逆にすごい」「ガチでありえない」批判殺到
格闘家でタレントの村松健太さんは1月26日にX（旧Twitter）を更新。過去に参加したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の現在のアカウントのポストに乗っかる形で自身の宣伝をしたことが批判を浴びています。
【投稿】村松健太の批判を浴びた行動とは？
「去年、父を亡くし、片親育ちの僕だからこそわかる、本当に『支え』が必要な家庭の現実があります」と明かし、「久喜市を、本気で盛り上げます」と意気込みをつづりました。
しかしそのポストは全世界がプロデュースする日本発グローバルボーイズグループの公式X「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の投稿を引用してのものであり、そのことに対して批判の声が続出しています。
「ガチでありえない話」「一生日プに乗っかんてるのも意味わからないし、現在25歳で『去年』お父様が亡くなって、片親『育ち』も説明不足だし、そもそも文章が下手すぎる」「さすがにこれはやめてほしい。『日プ出演者』だけを語るのであれば勝手にしたらいいけど引用リポストする形で宣伝するのは違うと思う」「これで恥ずかしくないとか逆にすごい」「日プ引用して売名して悪質だな」「まじでいつまで日プ擦ってんねんこいつ」と、厳しい声が多く寄せられました。
「一生日プに乗っかんてるのも意味わからないし」「日プ3が、ついに始まる！」と書き出し、「あれから4年――人生が大きく変わった時間でした」と報告した村松さん。「現在、私は埼玉県久喜市で市政に挑戦しています」と報告しています。
