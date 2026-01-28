阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。結婚のなれそめにスタジオが沸く場面があった。

自身のイメージについて「現役時代モテまくってたっぽい」との指摘に、鳥谷氏は三角の札で回答した。ともにゲスト出演した、ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が疑いの目を向ける中、「プロになってからモテてるかどうかって、あんまり分からない」と振り返った。

そして「逆に中学生ぐらいの時に告白されたりとかして、自分ってある程度人気があるんだなって」と打ち明けると、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「恋愛の話を聞いて中学時代を持ち出すのは、ティーンエイジャーアイドルシステムですよ」とあきれた。

しかし鳥谷氏は「野球も忙しかったんで“無理です”“無理です”で全部終わったんで」と回想。同番組で五十嵐氏はダイエー、阪神など4球団で627試合に登板した下柳剛氏から女性を紹介されたエピソードを披露したが、「下柳さんには呼ばれなかったんですか？」との質問に、鳥谷氏は「同じチームメートでしたけど、1回も呼ばれたことがない」と笑いを誘った。

他の先輩からの紹介もなかったといい、「最初の2年間は寮に入ってて、寮を出るタイミングで結婚したので」と24歳の時に結婚したことを明かしたが、お相手について「高校の1つ上のマネジャーですね」と説明すると、澤部は「かっけー！」と感心した。

さらに澤部の相方・岩井勇気は「しかも“高校の（時の）マネジャー”じゃなくて、“1つ上のマネジャー”」と興奮。水曜レギュラーの「ハリセンボン」近藤春菜は「マンガ！それマンガだよ！アンタ、高校時代に恋愛してんじゃん！」とツッコんでいた。