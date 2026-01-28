阪神の新助っ人、キャム・ディベイニー内野手（28）が28日、兵庫県西宮市内の球団事務所で入団会見をした。24年プレミア12に米国代表として来日したことで“日本推し”になったことを明かした。昨季、絶対的なレギュラーが不在だった遊撃手として期待される。

＜以下、一問一答＞

―入団した今の心境は？

「スーパーエキサイティング。凄く興奮しています。ここ数年日本でプレーすることを目標にしていたので、その目標がやっとかなったので、早くプレーしてチームの勝利に貢献したい」

―なせ日本を希望？

「2年前にプレミア12で、アメリカ代表として日本に来る機会があった。そこで見たエネルギー、試合の雰囲気を感じて、ここに来てプレーしたいと思った」

―日本の野球についての印象は？

「日本の代表的なスポーツ。選手がそこにかける思い、スポーツに対する姿勢を感じられる。唯一のスポーツだと感じる」

―阪神のイメージは？

「日本の中で有名という印象がある。その球団に入れてとても光栄だし、早くチームに合流してプレーしたい」

―アピールポイントは？

「基本的にショートを守っているが、そのほかも内野も守れる。パワーも自分の中ではあると自負している。二塁打、本塁打、チームに得点を与えられればと思っている。その強みを生かしてプレーしたい」

―数字の目標は？

「具体的な数字よりは、その過程を大事にしたい。1日1日を大切にして、その中で数字が付いて来れば。まずはチームの勝利に貢献したい」

―日本の印象を教えて。

「日本の文化は、すごく伝統的なところがありながら、他の国とは違ったエネルギーを感じた。初めて来たときとまた違っていると感じた。その文化に触れることを楽しみにしている」

―日本食の経験を教えて。

「和牛、ラーメン、寿司、いろんなものを食べた。本当においしいものばかり。また食べたい」

―知っている日本語は？

「デュオリンゴという言語学習アプリを使っているんですけど、今80日続いているので、でも学んでいる最中なので、引き続き学んでいきたい」

―チームメイトの誰かと話したか。

「ダウリ・モレッタ選手とはチームメイトとして戦った過去もあるので、彼と会うことができたというのはある。あとの日本人選手と会うことを楽しみにしている」

―呼ばれたいニックネームは？

「今のところニックネーム探している最中ですが、今は「キャム」と呼んでくれれば。

―今季の目標は？

「毎日毎日、一生懸命取り組むこと。その中で勝利に貢献できるように、自分がやれることをやっていきたい。ケガをせずに1年間チームのために戦いたい」