¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤Î¸åÇÚ¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ¡ÖÀô¸ý¤ä¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¤«¤éµÜºê¸©Æâ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ì·³¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤£±Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¡£µÜºê¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö´¨¤¤¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î´¿·Þ²ñ¤ò·ó¤Í¤¿·èµ¯½¸²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÁ´Á³Î®¤ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥À¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅö½é¤Ïà¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿Çá¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÀô¸ý¤¬ÎÙ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤â¡ÊÄëµþ¹â¤Î¡Ë¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ·ë¹½Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â«¤Î´Ö¤Î±ã¤Ç·ëÂ«¤ò¹â¤á¤¿¾¾ËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¡¢¼«¼çÎý¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£