Æü¸þºä46¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¡õ¡È¿ÍÊ¸»ú¡É¤ÇÆ°²è½éÅê¹Æ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤â¼Â»Ü·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/28¡ÛÆü¸þºä46¤¬28Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷hinatazaka46¡Ë¤ò³«Àß¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±Æü21»þ30Ê¬¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡È¿ÍÊ¸»ú¡É¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
½éÅê¹Æ¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿ÍÊ¸»ú¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆü¸þºä¡¢Instagram¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£³«ÀßÁ°Æü¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Instagram³«Àß¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡ÈÆ÷¤ï¤»Æ°²è¡É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë³«Àß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢28Æü¤Î21»þ30Ê¬º¢¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æü¸þºä46 16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡Æü¸þºä46¡¢¸ø¼°Instagram³«Àß
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
