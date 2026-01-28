「テラハ」田辺莉咲子「1番高いお買い物」愛車との写真公開「かっこよすぎ」「イメージぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」の「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に出演していた田辺莉咲子が1月26日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「テラハ」28歳美女「絵になる」フィットネスウェア姿で愛車と2ショット
田辺は「お仕事も練習も、遊びも何もかも、色んなところに連れて行ってくれてありがとうMy Car」とつづり、フィットネスウェア姿で愛車・ミニクーパーと並ぶ写真を公開。「今のところまだ1番高いお買い物はこの、miniちゃん」と明かし、「＃minicoper」と紹介している。
この投稿に「可愛い」「かっこよすぎ」「イメージぴったり」「素敵なチョイス」「似合ってる」「絵になる」などと話題となっている。
田辺は 「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に初期メンバーとして出演。ロックバンドSPiCYSOLのVo／Gt・KENNYこと吉原健司から告白を受け、交際には至らなかったが同時に卒業した。現在はフィットネストレーナーとして活動している。（modelpress編集部）
