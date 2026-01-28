日本人も所属するSM練習生チーム「SMTR25」、リアリティ番組『応答せよ ハイスクール』で全貌公開へ！

SMエンターテインメント（以下、SM）の男性練習生チーム「SMTR25」が、Mnetの新番組『応答せよ ハイスクール』（原題）を通じて、ついに公開される。

2月13日に放送開始となる『応答せよ ハイスクール』は、SMTR25が架空の学校「友情高校」に入学し、1990年代から2010年代までのKカルチャーを実際に体験しながら、デビューへの“答え”を探していくタイムスリップ型リアリティ番組だ。

SMと韓国屈指のコンテンツ制作会社とされるegg is comingによる特別なコラボレーションとしても注目を集めている。

SMは今年、次世代を担う大型新人ボーイズグループのデビューを予告しており、その新たな顔ぶれが誰になるのか関心が高まっている。SMTR25もその有力候補と目される中、彼らが本格的に姿を現す“バラエティ番組での初登場”に、期待と好奇心が集まっている。

特に、2025年1月に公開されたSM創立30周年記念ブランドフィルム『THE CULTURE』で先行公開され、大きな話題を呼んだハミン（HAMIN）とニコラス（NICHOLAS）をはじめ、「SMTOWN LIVE 2025」「2025 TIMA」「2025 KGMA」などのステージで、SM創立30周年の献呈パフォーマンスやEXO『Wolf』のカバーを披露し、強烈な印象を残したハンビ（HANBI）、ソンハ（SONGHA）、ダニエル（DANIEL）、ヒョンジュン（HYUNJUN）、カッショウ（KASSHO）、ジャスティン（JUSTIN）、ハルタ（HARUTA）、カチン（KACHIN）、タタ（TATA）の出演も決定。すでにグローバル音楽ファンから熱い反応が寄せられている。

さらに、これまで公開されていなかった練習生のジェウォン（JAEWON）、ウリン（WOOLIN）、サダハル（SADAHARU）、チャーリー（CHARLIE）が新たに合流し、SMTR25は総勢15人に。番組では、ステージ上でのカリスマ性はもちろん、練習生らしい初々しさやチームワーク、寮や学校生活を通じた飾らない日常までを余すところなく披露し、デビューへと一歩近づいていく姿が描かれる予定だ。

なお、『応答せよ ハイスクール』は2月13日20時20分より、MnetおよびMnet Plusで初放送。日本ではABEMA、KNTVで放送予定となっている。

