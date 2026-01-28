【ステーキのあさくま】「学生ハンバーグ」から厚さ1.5倍の「極厚!学生ハンバーグ」が新登場、2026年2月4日〜全店で販売開始

ステーキのあさくまは、看板メニュー「学生ハンバーグ」に、新たに厚さ1.5倍のボリュームアップ商品「極厚!学生ハンバーグ」を追加し、2026年2月4日から全国の店舗で提供を開始する。「学生ハンバーグ」はこれまで通り販売を継続する。

【すべての画像を見る】肉の厚みと重量を1.5倍にボリュームアップした「極厚!学生ハンバーグ」

◆「極厚!学生ハンバーグ」(270g)

より強い満足感と食べ応えを求める声に応えた新商品。従来の学生ハンバーグの味わいはそのままに、肉の厚みと重量を1.5倍にボリュームアップした。

〈新名称は公募で決定〉

「学生ハンバーグ」は、創業者･近藤誠司の『若者にお腹いっぱいお肉を食べてもらいたい』という思いから誕生し、50年以上にわたり、看板メニューとして親しまれてきた。

近年、『もっとボリュームのある学生ハンバーグを食べたい』という声が多く寄せられたことを受け、厚さ1.5倍の新商品を開発。お客様の声から生まれた商品ということで、一般公募によるネーミング企画を実施した。

全1,167件にのぼる応募の中から、「極厚!学生ハンバーグ」が新名称に選ばれた。新名称の考案者には、「学生ハンバーグ年間パスポート」を贈呈する。考案者の名前を刻印した特別仕様で、1年間「極厚!学生ハンバーグ」「学生ハンバーグ」の2品を半額で提供するという。

また、応募時には、学生時代の思い出や家族とのエピソードなど、温かいメッセージが数多く寄せられた。今後公式SNSで順次紹介していく予定だ。

