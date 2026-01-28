オリックス・杉本裕太郎外野手が２８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１０００万円増の年俸７７００万円でサインした（金額は推定）。２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし、１６本塁打とＯＰＳ（出塁率と長打率を足した値）７割５分８厘はチームトップの成績。年内の下交渉では、年俸６７００万円から９００万円の増額提示を受けていたしつつ、チーム唯一の越年交渉となった背景を明かした。

この日、約４０分の交渉の末にパ・リーグ大トリでサイン。「久しぶりに規定（打席）に乗って、大きいけがもなく一年間１軍に帯同できた。まだまだもっと打てたという気持ちもいっぱいあるし、その中でチーム内での自分の成績や指標をいろいろ自分なりに見て、ほとんどトップの指標を超えていて…。チームメートの同じ規定打席に乗った選手のアップ幅を見て、ちょっとワクワクして（年内に）下交渉をした時に９００万アップと言われた」と当初、自らの希望額とは開きがあったことを説明した。

最終的には１００万円の上積みを手にし、「ちょっと悔しいけど、この悔しさを今年（２６年）は白球にぶつけたい」。１月中は沖縄・宮古島で自主トレを行っていたこともあり「スケジュール的に難しい部分もあったので、契約がこんな時期になってしまった。そこは申し訳ない」と頭を下げた。

プロ１１年目で迎える２６年シーズンに向け「（２５年は）３位でしたし、もう一回優勝してみんなでハワイ旅行に行きたい。もっともっと打って、チームの勝利に貢献したい」と決意を新たにした。通算１００本塁打までは残り１本。「できたら開幕カードで打てたら」と意気込んだ。