元阪神の鳥谷敬氏（４４）が２８日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、高校時代の珍しいシステムを告白。そのせいで、１つ上の先輩達は「（自分のことを）よく思ってない」と笑った。

この日は鳥谷氏と元ヤクルトの五十嵐亮太氏のイケオジコンビが生出演。結婚の話題となり、鳥谷氏は２４歳で高校時代の野球部の１つ上のマネジャーと結婚したと明かした。これにはスタジオの面々も大興奮で「漫画！漫画だよ！」「高校時代、恋愛してんじゃん！」などとツッコまれた。

高校の野球部では「部内で恋愛禁止とかはなかったのか？」と聞かれるも「部内は恋愛禁止だったが、付き合い始めたのは自分が２年で、相手は卒業してから。だからもう部内じゃない」と説明した。

野球部のマネジャーといえば部内のマドンナ的な存在で「マネジャー、取り合いじゃないの？」などと聞かれると、鳥谷氏は「高校のシステムで、同級生のマネジャーは自分たちで誘いにいくとくのがあった」と珍らしいシステムがあったと告白。「１つ上の先輩が誘いに行ったマネジャーと自分が付き合うことになったので、ちょっとあれ？みたいな」「上の人たちはよく思ってない」と笑い、五十嵐氏も「すごいシステムだね」と驚いた。

その１つ上のマネジャー妻との間に子どもは５人。神田愛花は子どもが５人いるのに「どうしたらその色気を保てるのか」とびっくり。ハライチ澤部佑も「気付いてますか？胴着を着せたらほぼ玉木宏ですから」と、鳥谷氏にそっくりな芸能人の名前も挙げ、そのカッコ良さを強調していた。