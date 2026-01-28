大橋和也＆藤原丈一郎、クイズで勝手にペナルティ設定「メンバーと口を聞かない」「誕プレいらない」
7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が28日、スギ薬局の創業50周年のアンバサダーに就任し、『スギ薬局50周年 新CM発表会』に出席した。
【写真】キラキラ笑顔！ラフな服装で登場したなにわ男子
なにわ男子が出演する新テレビCM「それぞれのスギ！ がある」篇は2月2日から放送。CMソングは2月18日に発売される「HARD WORK」収録の新曲「スキスギ」に決定し、同曲のDance Practice映像は29日午後7時28分より公開される。
会見では、代表して藤原と大橋がCMにまつわるクイズに挑戦。「間違えたときは今年メンバーと口をきかないです」と勝手に重いペナルティ設定。大橋も「バラエティー関係無しに真剣にいきたい。僕も自分に課します。今年の誕プレいらないです！」と断言した。すると一斉に「弱い！」とメンバーから指摘が…。
藤原に「今年、メンバーのご飯全部おごりますとか」と提案され大橋が「誕プレほしいもん…じゃあ僕ご飯おごります」と変更すると大西は「やった！」と声を弾ませる。西畑は「ご飯＋誕生日にしよう」とさらにハイリスクを求めた。
藤原が「大橋のときだけ、めちゃくちゃ難しい問題にしてください」と悪ノリするなか、自身は「クーポンの枚数を増やすには？」の出題で「たくさん買い物をする」で見事に正解。藤原「メンバーこれからもよろしくな！」と呼びかけ「次が楽しみ」と大橋にプレッシャーをかける。
大橋の問題はCM内で西畑のセリフで説明されるクーポンを使用する際のポイント。「チャットツール」「お気に入り登録」「手書きメモ」のどれを使用すべきか、で大橋は「お気に入り登録」に定めると西畑は「いいんですか？僕のセリフでしょ？俺は3番（手書きメモ）ですよ。でもはっすん（西畑）は2番なんやな？」と揺さぶりをかける。
大橋が混乱するなか、藤原は「確認すると不正解の場合は？」と追い打ちをかけ、「誕プレいらない。ひとりひとりにご飯をおごる…」と改めて約束。高橋まで「僕は1番や思う…」と乗っかる中、無事、大橋は「お気に入り登録」で正解。メンバーは「うわ〜」「ひっかからへんか」と残念そうな空気で笑いを誘った。
改めて、クイズ終了を伝えられて藤原が「間違えたらメンバーと口がきけなかったので正解してよかったです。でも大橋は追加で5問くらいでお願いします」とおかわりを求めると、大橋は「スギ薬局さんでおごります」と譲歩。しかし西畑は「そしたらポイントもっていくやろ？それなら自分で買うわ！」と反発し、最後までわちゃわちゃしていた。
