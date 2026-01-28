日本銀行は２８日、２０１５年下半期（７〜１２月）の金融政策決定会合の議事録を公開した。

当時の黒田東彦総裁の下で１３年４月に導入した「量的・質的金融緩和（異次元緩和）」から２年以上が過ぎても、物価上昇率が目標の２％に届かず、１５年１０月の決定会合で初めてマイナス金利政策の導入について議論していたことが明らかになった。

原油価格の下落や中国経済の減速などを背景に物価の伸びが鈍化したため、日銀はこの会合で物価目標２％の達成時期を「１６年度前半頃」から「１６年度後半頃」に先送りした。その後、１６年１月の会合でマイナス金利政策の導入を決めた。

金融緩和に積極的な「リフレ派」の原田泰審議委員は１５年１０月３０日の会合で「物価の基調が崩れることになれば、躊躇（ちゅうちょ）なく追加緩和する必要がある」と指摘。具体策として「さらなる国債の買い入れやマイナス金利の導入など、様々ある」と述べ、当時、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が導入していたマイナス金利に言及した。

マイナス金利政策は、民間金融機関が日銀の当座預金に一定以上のお金を預けた際の金利をマイナスとし、手数料を払ってもらうものだ。金融機関が資金を企業や個人への貸し出しに回して経済活動を活性化させ、物価を上昇させる効果が期待された。

一方、大規模緩和に慎重な姿勢の木内登英審議委員は、マイナス金利を導入しても金融機関が手数料のコストを顧客に転嫁することで効果が相殺されるとし、「かなり慎重に議論すべきテーマだ」と主張していた。黒田総裁や２人の副総裁からはマイナス金利への言及はなかった。

その後、日銀は１６年１月の決定会合でマイナス金利政策の導入に踏み切った。黒田総裁は導入直前まで否定的な発言を繰り返しており、市場は「サプライズ」と受け取った。