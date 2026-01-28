約7割の女性が「低身長男性でも結婚対象になる」と回答――そんな調査結果が株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「「低身長の婚活」に関する実態調査2026」でわかりました。では、低身長をカバーする魅力にはどのようなことが挙げられたのでしょうか。



【調査結果を見る】結婚相手の男性に求める「最低限の身長」は？

調査は、全国の20代〜40代の女性278人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



まず、結婚相手の男性に求める「理想的な身長」を尋ねたところ、「175cm〜179cm」（124人）と「170cm〜174cm」（101人）に回答が集まり、8割以上の女性が170cm以上の身長を理想としていることが判明。



一方、「許容できる最低限の身長」では、「165cm〜169cm」（108人）や「160cm〜164cm」（26人）、「160cm未満」（12人）といった回答のほか、「自分より高ければよい」（55人）も合わせると、7割以上の女性が170cm未満でも許容範囲としていることがわかりました。



そこで、「低身長の男性は、結婚相手の対象になりますか」と尋ねたところ、66.9%が「なる」と回答。



一方で、約4割が「結婚相手選びにおいて身長は重要」と回答しており、女性の本音としては「身長は高いに越したことはない（重要）が、結婚するかどうかの決定打にはならない（対象にはなる）」という、「加点要素ではあるが、必須条件ではない」という位置づけであることが読み取れます。



挽回の鍵は「経済力」と「誠実さ」

では、低身長の場合、どんな魅力があれば結婚対象になり得るのでしょうか。



調査の結果、「経済力」（60人）、「価値観・金銭感覚」（45人）、「誠実さ」（43人）、「清潔感」（35人）などが上位に挙がり、外見的な要素よりも、生活の基盤となる「経済力」や、パートナーとしての信頼性に関わる「価値観」「誠実さ」が支持される結果となりました。



この調査結果を踏まえて同社は、「身長や見た目といった変えられない要素で悩むよりも、内面の魅力を磨くことのほうがはるかに重要であり、効果的です。自分のコンプレックスと向き合い、それ以外の強みを伸ばそうとする前向きな姿勢こそが、結果として多くの人を惹きつける魅力になるのです」と述べています。



◇ ◇



【出典】

▽結婚相談所Presia／低身長男子は婚活でモテない？足切り？【結婚相談所なら不利じゃない】