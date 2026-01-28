秩父の「ガッタガタトンネル」暫定通行が終了

埼玉県は2026年1月20日、国道140号のうち、秩父市内の一部区間で実施していた落石による通行止めの解除を発表しました。1月27日午前10時に解除されます。



これに伴い、迂回路として暫定的に供用していた「大滝トンネル」が通行止めになります。

国道140号は埼玉県熊谷市から南西に進み、寄居や秩父を経由して秩父多摩甲斐国立公園を縦断する形で山梨県に入り、山梨市、笛吹市、甲府市を通って富士川町に向かう道路です。

1998年に有料のトンネル「雁坂トンネル」が開通したことで、埼玉〜山梨が結ばれましたが、ほかにルートはなく、山梨を抜けて長野から国道299号経由か、国道411号で奥多摩か青梅経由という超・大迂回を取るしかないため、重要な道路となっています。

途中、秩父や三峰などを通るため、観光路線としても需要があるほか、物流にも重要な道路となっているため、ほぼ全線で「西関東連絡道路」としてバイパスなどを整備し、高規格化が進んでいます。

さて、そんな国道140号のうち、三峯神社と秩父鉄道線 三峰口駅のちょうど中間地点ほどにある秩父市大滝で2025年7月11日、2m級の岩塊が落ちてくるという大規模な落石が発生。道路や舗装、道路擁壁が損傷し、通行止めになりました。

ただし、この区間は西関東連絡道路として2.2kmのトンネルで峠道をショートカットする「大滝トンネル」が建設中であり、すでに掘削は完了し開通。残るは舗装など、最終的にクルマを通行させる仕上げ段階というところでした。

そのため県は同月の30日（緊急車両やスクールバスは16日）から、この大滝トンネルを通行させるという暫定措置を開始しています。

建設中のトンネルをひとまず使ったことで、道は未舗装砂利道のガタガタのまま、しかも歩行者や二輪車は通れず、15km／h以下の最徐行が必要でしたが、道路ネットワークの仮復旧ができたことで、大迂回が必要なくなっていました。

なお、落石があった現道は9月12日から13日にかけ、7月と全く同じポイントで落石が発生。ガードレールが破損し、当初11月末ころの復旧が見込まれていましたが、2026年2月末見込みへと延期になりました。

そして今回、落石箇所の改良工事が完了し、通行止めとなっていた現道を通ることが可能になりました。

これに伴い、大滝トンネルを通す暫定措置は終了し、通行止めにして再び工事が実施されます。舗装などの仕上げが完了すれば、晴れて「正式開通」となります。