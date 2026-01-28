日本付近は２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、大雪となる所があるでしょう。東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

［気象概況］

日本付近は２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。このため、東日本と西日本の日本海側を中心に降雪が強まるでしょう。



［雪の予想］



東日本と西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。



２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

その後、３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ４０センチ



［防災事項］

東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪やなだれに注意してください。