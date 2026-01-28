½÷°å¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡Äµð¿Í¸µ¼é¸î¿ÀàºÊ¤Î´°Á´´é½Ð¤·á²ÈÂ²¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤¤±üÍÍ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯♡¤º¤Ã¤È♡¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×
¡¡µð¿Í¤Çà¼é¸î¿Àá¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿À¾Â¼·òÂÀÏ¯¤µ¤ó¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Î3·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¡£É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºÊ¤Ë´¶¼Õ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²3¿Í¤Ç¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢·ëº§¼°¤Î»þ¤Î½é¡¹¤·¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈºòÇ¯11·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´·ëº§1¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯♡¤º¤Ã¤È♡¡×¡Ö´é¤¬¤·¤¢¤ï¤»¡¼Êª¸ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²Ä°¦¤¤±üÍÍÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼¡¤Ï¶âº§¼°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¹ÎÍ¹â¹»¤«¤é2003Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï42¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï23Ç¯8·î¤Ë¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÊ¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö»õ²Ê°å»Õ¤Ç¤¢¤ëºÊ¤Ë¡¢»ºµÙÁ°ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤È¤·¤ÆËÍ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¶ºÀµ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£