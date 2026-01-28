「振袖が似合う女子プロ」ランキング！ 5位は姉より票数を集めた話題のルーキー
前夜祭や式典などで、女子プロのドレスアップや和装を見る機会も多く、新鮮に感じる人もいるのではないだろうか。中でも振袖は、普段の印象とグッと変わるため、印象に残りやすい。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。5位に選ばれたのは、姉の吉田優利より票数を集めた妹の鈴だ。
【ランキング】姉の吉田優利もランクイン！ 振袖が似合う女子プロ1位〜10位まとめ
【5位】吉田鈴4度目の挑戦でプロテストに合格し、QTランキング36位で迎えた2025年は最終戦までシード権争い。メルセデス・ランキング51位とシード入りとはならなかったが、来季の活躍が期待される吉田鈴が5位に入った。アンケートでは「理由は要りません?」「かわいいから」「アイドルだから」と、その愛くるしいルックスを褒めるコメントが相次いだ。ルーキーながら開幕戦から優勝争いに加わる活躍を見せつつ、インスタグラムでプライベートショットを投稿すればニュースになる注目選手。2年前に成人式を迎え、白をベースとした落ち着いた柄の振袖に袖を通した姿を投稿。試合中とは異なる笑顔を見せている。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
