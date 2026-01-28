身長161センチ・最長308ヤードのドラコン女子プロはコントロールショットも上手？ 100ヤードの看板直撃を狙う動画を公開
身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は308ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。「100ヤードの看板狙ってみました」「あたるかなぁ？？？」と記すと、ゴルフ練習場で看板直撃を狙う動画を投稿した。
【写真】胸の可動域が広いからトップが深い！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
松浦が看板を指さすと画面には「狙います」との文字が出て動画はスタート。運動会などでお馴染みの音楽が雰囲気を盛り上げる中、初球は「ピューン」という効果音とともに左へハズレ。その後も左右に逸れてしまった。初めて「どう!?」の文字が画面に表れたが、これも方向性は良かったがオーバー。ついには悔しさからか、打席で「謎の舞」まで披露することに。結局、最後の1球もハズしてしまうと「帰ります。」との文字が現れ、カメラに一礼すると、画面から消え去ってしまった。この投稿を見たファンは「そのイライラする気持ちわかりますよ」「そういうとこがみゆちゃんの可愛い〜とこ」「やれば出来る子ですもんね」と優しく励ましていた。松浦は古江彩佳、堀琴音らを輩出した滝川第二高校、松山英樹、佐伯三貴らを輩出した東北福祉大学というゴルフの名門校で腕を磨いてきた。現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のドラコンプロとして活躍している。
