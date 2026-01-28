調節自在「VATIC」の『Venero』にFW＆UTが揃った！ 2月27日デビュー
キャスコからパーツブランドの新作アナウンス。「自分のスイングに合わせてチューンナップするVATIC GOLFから、フィッティング幅が拡大、幅広い弾道調整が可能となった『Venero』フェアウェイウッドとハイブリッドを2月27日（金）より全国取扱店にて発売いたします」と、同社広報。
複雑な構造のカーボン製ソールでORIGAMI工学が採用された『Venero』は、昨年8月にドライバーを発売。今回はそれに続くFW&UTで、ウッドラインナップが揃った。「VATIC」と言えば優れた調節性がテーマだが、FW&UTにも反映されている。 「ソールのフロント側とバック側で重量調整が可能な構造になり、フロントウエイトは4種類のウエイトから組み合わせ、1g単位で調整可能。バックウエイトは、3種類のウエイトから選択でき、重心深度と重心距離を自分好みにチューンナップできます。
また、±1度のロフト角とライ角の調整も可能です。ウエイトの組み合わせとロフト・ライ角の調整により、打ち出し角と打ち出しの方向性、スピン量等をチューンナップして、イメージ通りの弾道と最大飛距離を手に入れられます」（同） フェアウェイウッドは『F3』（ロフト14〜16度）と『F5』（17〜19度）の2つで、ヘッド1個が税込60,500円。ハイブリッドは『H3』（18〜20度）と『H4』（21〜23度）、『H5』（24〜26度）の3つで、税込55,000円となる。
