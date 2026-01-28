harmoe¡¢½é¤È¤Ê¤ëRemix EP¤¬4·î22Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª5·î23Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
´äÅÄÍÛ°ª¡¦¾®ÀôË¨¹á¤Ë¤è¤ëÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öharmoe¡×¤ÎRemix EP¡ÖIt¡Çs a parallel world¡×¤¬4·î22Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¶¤ÄÎ¹-That¡Çs Journey-¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÎ¹¤·¤è¡ªdon¡Çt you¡©¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·ÑÊì¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤¬¸µ¥«¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥Ô¥Î¥¥ª¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡ÖQUEEN¡×¡ÖHyperLoveSong¡×¤ÎÁ´4¶Ê¤ò¡¢Tomggg¡¢yuigot¡¢TORIENA¡¢KOTONOHOUSE¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢FC¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢harmoe¤Ë¤è¤ëÁàºî²»¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âharmoe¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢harmoe ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¤Ï¤ë¤â¤¨¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Special in Âçºå¡× ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£5·î23Æü(ÅÚ) ¤ËESAKA MUSE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢½ª±é¸å¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õÉÕÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
2026Ç¯3·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëharmoe¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤òÂ¿¿ô·×²èÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
harmoe Remix EP
¡ÖIt¡Çs a parallel world¡×
2026Ç¯4·î22ÆüÈ¯Çä
https://harmoe.jp/disco/
¡Ú¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ä¥¤¥ä¥Û¥óÉÕ¤FC¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§BRCG-00109
¡Ú¤¤ã¤Ë¤á¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SCCG-00195
¡ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ä
M1.¡ÖÎ¹¤·¤è¡ªdon¡Çt you¡©¡×¡ÊTomggg Remix¡Ë
M2.¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥Ô¥Î¥¥ª¡×¡Êyuigot Remix¡Ë
M3.¡ÖQUEEN¡×(TORIENA Remix¡Ë
M4.¡ÖHyperLoveSong¡×¡ÊKOTONOHOUSE Remix¡Ë
¶¦ÄÌ»ÅÍÍ
¡¦8P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¨¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ä¥¤¥ä¥Û¥óÉÕ¤FC¸ÂÄêÈ×¤È¤¤ã¤Ë¤á¸ÂÄêÈ×¤ÎCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÆ±°ìÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¡¥¤¥ä¥Û¥óÉÕ¤FC¸ÂÄêÈ×¡ä
harmoe¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
harmoe¤Ë¤è¤ëÁàºî²»¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âharmoe¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó»ÅÍÍ
ÉÊÈÖ¡§WED001
¿§¡§Black
BluetoothÂÐ±þ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§Bluetooth 5.2
BluetoothÂÐ±þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§A2DP¡¢AVRCP¡¢HFP¡¢HSP
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¡§Qualcomm® aptX¡¢AAC¡¢SBC
ÅÅÃÓ»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó7»þ´Ö
½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó1.5»þ´Ö
ÆÃÀ¡§20Hz¡Ý20kHz¡¢16¦¸¡Þ15%
Æ±ºÉÊ¡§¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¡ÊS/M/ L¡Ë¡¢¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¡ÊS/M/L¡Ë¡¢Type-C USB¥±¡¼¥Ö¥ë
¢¨À½Â¤»þ¤Ë»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Áàºî²»¥Ü¥¤¥¹
ÅÅ¸»ON¡§har¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡¿moe¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡×
ÅÅ¸»OFF¡§harmoe¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡Á¡ª¡×
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥â¡¼¥É³«»Ï¡§har¡Ö¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥â¡¼¥É³«»Ï¡ª¡×
ÀÜÂ³´°Î»¡§moe¡Ö¤è¡Á¤·¡ªÀÜÂ³´°Î»¡ª¡×
ÀÜÂ³ÀÚÃÇ¡§har¡ÖÀÜÂ³¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Ä¡×
¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤ÈÌ¤ÀÜÂ³¾õÂÖ¡§moe¡ÖÃ¼Ëö¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤Í¡Á¡ª¡×
¥¤¥ä¥Û¥óº¸±¦¤¬Ì¤ÀÜÂ³¾õÂÖ¤Ë¥¿¥Ã¥×¡§har¡Ö¤â¤¦°ì²ó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×
¥¿¥Ã¥×²»£±¡§har¡Ö¥Ï¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¿¥Ã¥×²»£²¡§moe¡Ö¥â¥¨¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥â¡¼¥É¡Ê³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡Ë¡§har¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡¢¤À¤Í¡ª¡×
¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¡§moe¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤«¡Á¡×
ÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥ÉON¡§har¡ÖÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥É¡ÄON¡ª¡×
ÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥ÉOFF¡§moe¡ÖÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥É¡ÄOFF♡¡×
ÅÅÃÓ»Ä¾¯ÎÌ¡§moe¡ÖÈè¤ì¤¿¤¡¡Ä¡×
¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ä¥¤¥ä¥Û¥óÉÕ¤FC¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¼õÃí´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î15Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼õÃí¿ô¤¬¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÃí´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ä¤¡¢ÃíÊ¸¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
harmoe ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¤Ï¤ë¤â¤¨¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Special in Âçºå¡×
2026Ç¯5·î23Æü(ÅÚ)
Ãë¸ø±é ³«¾ì¡§13:30 ¡¿³«±é¡§14:00
Ìë¸ø±é ³«¾ì¡§16:30 ¡¿³«±é¡§17:00
¢¨¥È¡¼¥¯¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ½ª±é¸å¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
²ñ¾ì¡§ESAKA MUSE
ÎÁ¶â¡§ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È 6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ ³Æ¸ø±é 1Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¿È¯·ô¼ê¿ôÎÁ¡§ 1Ëç 300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¡Ê¸½¶â¤Î¤ß¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÃêÁª´ü´Ö
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö 2026/01/25(Æü) 13:00¡Á 2026/02/08(Æü) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½ 2026/02/12(ÌÚ) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö 2026/02/12(ÌÚ) 19:00 ¡Á 2026/02/15(Æü) 23:59
