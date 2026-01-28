近畿・北陸は警報級の大雪おそれ、関東・東海も雪か

気象庁によると、明日29日から30日にかけて「強い冬型の気圧配置」となり、日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。特に近畿地方と北陸地方では雪雲の発達や動きによっては、「警報級の大雪」となる可能性があります。

では、29日から30日にかけて近畿、東海、関東などで雪が予想されています。

【近畿】兵庫、京都、大阪、和歌山など 平地でも雪か

日本海で発達した雪雲の列「JPCZ」（日本海寒帯気団収束帯）が30日にかけて近畿北部付近に停滞する見込みです。

この影響で、明日29日夜遅くから30日午前中にかけて、北部や中部の山地だけでなく平地でも雪が降るおそれがあります。車の立ち往生や路面凍結が発生する可能性があります。

では、28日には兵庫、京都、滋賀の北部を中心に雪雲がかかり、29日には奈良や和歌山も雪が予想されています。30日には兵庫の南部や京都の平野部、大阪でも雨が予想されています。

【東海】岐阜、愛知、三重で雪雲がかかる予想

気象庁から予想降雪量は発表されていませんが、では29日に岐阜、愛知、三重の一部で雪が予想されています。30日にかけて名古屋や津も雪雲がかかる予想です。

【関東】東京、神奈川、埼玉、千葉で雪雲の予想

関東地方は、具体的な予想降雪量は発表されていませんが、では29日から30日にかけて東京、神奈川、埼玉、千葉で雪雲が予想されています。雪にならなくても冷たい雨になるかもしれません。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想される場合があります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

予想降雪量（多い所・24時間）

▼ 29日06時 ～ 30日06時まで

近畿北部（京都府北部・兵庫県北部）

山地：50センチ / 平地：40センチ

近畿中部（滋賀・京都府南部・兵庫県南部）

山地：50センチ / 平地：15センチ

北陸：70センチ

▼ 30日06時 ～ 31日06時まで

近畿北部：山地 40センチ / 平地 30センチ

近畿中部：山地 30センチ / 平地 20センチ

北陸：70センチ

東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪やなだれに注意してください。

近畿、東海、関東の雪シミュレーション（画像で掲載）

全国雪シミュレーション 九州でも雪予想

も画像で掲載しています。北陸、近畿などのほか、31日から2月1日には九州でも雪が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、範囲が実際よりも広く予想される場合があります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

