俳優として躍進する桃月なしこ、『FLASH』で魅せた「大人の眼差し」艶やかなグラビア

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

現在放送中のドラマ『令和に官能小説作ってます』で地上波連ドラ初主演を飾り、俳優として勢いに乗る桃月なしこが、1月27日発売の『FLASH』表紙・巻頭に登場した。

「高嶺の純白」と銘打たれた今回のグラビアは、デビュー当時の初々しさと、キャリアを重ねた現在の「大人の眼差し」が共鳴。彼女の多彩な表現力が凝縮されている。

インタビューでは、初主演作に懸ける熱い想いや、今後の俳優活動に対する並々ならぬ意欲を告白。ビジュアル・内面ともに深みを増した「今の桃月なしこ」から目が離せない。

【プロフィール】

桃月なしこ（ももつき・なしこ）

30歳 1995年11月８日生まれ 愛知県出身

T160・B84 W60 H87

趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者になった。現在、地上波連続ドラマ初主演となる『令和に官能小説作ってます』(テレビ大阪、毎週水曜24時～ほか)が好評放送中。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」も好評だ。

そのほか最新情報は、公式X(@nashiko_cos)、公式Instagram（@nashiko_cos） にて

【クレジット】

桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【デジタル告知】

