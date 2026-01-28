東海地方は、明日29日(木)から30日(金)は、強烈寒気の影響で、再び岐阜県を中心に大雪の可能性があります。愛知県や三重県も、雪の降る所があるでしょう。寒気の影響が残る31日(土)までは、昼間も凍える寒さになりそうです。雪や寒さへの備えを、万全にお過ごしください。

今日28日(水)は再び冬型の気圧配置に 大きな天気の崩れはなさそう

今日28日(水)、日本付近は冬型の気圧配置になっています。東海地方は、次第に寒気が流れ込みますが、影響はまだ小さい見込みです。午後も、晴れる所が多くなりますが、岐阜県山間部や三重県北部を中心に、雲が広がるでしょう。雲が広がっても、雪や雨が降る所はほとんどない見込みです。





正午の積雪の深さは、白川村で95センチ、飛騨市(河合)で76センチ、郡上市(長滝)で75センチ、飛騨市(神岡)で36センチ、本巣市(樽見)で34センチ、高山市で3センチを観測しています。積雪の多い地域では、屋根からの落雪や路面の凍結に、引き続き注意が必要です。太平洋側の地域では、空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱いに十分注意してください。

明日29日(木)から強烈寒気が再び

明日29日(木)は、冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込むでしょう。今回の寒気は、明日29日から30日(金)の2日間がピークで、31日(土)には緩んでいきそうです。前回よりも期間は短いですが、十分強い寒気で、明日29日夜には、東海地方の平野部でも雪の降る所がある見込みです。岐阜県を中心に、大雪に十分注意してください。

明日29日(木)〜30日(金)の雪の見通し

明日29日(木)、午前中は、岐阜県山間部を中心に雪が降りますが、まだ降る雪の量は少ないでしょう。午後になると、岐阜・西濃の平野部などにも、雪雲が流れ込む見込みです。また、上空の気圧の谷の通過や雪雲を流す上空の風向きの変化により、太平洋側の地域にも、雪雲がかかる時間があるでしょう。

特に、夜は、岐阜・西濃の平野部や愛知県西部などにも、若狭湾方面から雪雲が流れ込みやすくなる見込みです。名古屋市内も雪が降りそうです。



30日(金)は、岐阜県山間部は、断続的に雪が降るでしょう。三重県にも、雪雲が流れ込みやすく、積雪となる所がある見込みです。



31日(土)は、岐阜県山間部の一部で雪が降る程度で、降る雪の量は少なくなるでしょう。

明日29日(木)正午〜明日30日(金)正午にかけて降る 予想24時間降雪量

前回の寒波ほどの大雪にはなりませんが、岐阜・西濃で、降る雪の量が多くなる見込みです。関ケ原町では、明日29日(木)夜から30日(金)にかけて、15センチ程度の降雪が予想されます。30日(金)朝は、大雪による交通への影響に注意が必要です。



なお、山間部では多くの雪が残っている所に、さらに積雪が急増します。積もっていた古い雪の上に、新たに多くの雪が降り積もるため、表層の雪が滑り落ちる「表層なだれ」が発生しやすくなるので注意してください。