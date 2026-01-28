160.58　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.02　エンベロープ1%上限（10日間）
156.91　21日移動平均
156.45　10日移動平均
156.11　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
155.67　一目均衡表・転換線
154.89　エンベロープ1%下限（10日間）
153.85　100日移動平均
153.64　一目均衡表・雲（下限）
153.24　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.71　現値
149.91　200日移動平均

昨日の安値信仰からの戻りのめどとしてボリンジャーバンド2シグマ下限が意識されている