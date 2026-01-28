テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限153.24が目先のポイント
160.58 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.02 エンベロープ1%上限（10日間）
156.91 21日移動平均
156.45 10日移動平均
156.11 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
155.67 一目均衡表・転換線
154.89 エンベロープ1%下限（10日間）
153.85 100日移動平均
153.64 一目均衡表・雲（下限）
153.24 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.71 現値
149.91 200日移動平均
昨日の安値信仰からの戻りのめどとしてボリンジャーバンド2シグマ下限が意識されている
