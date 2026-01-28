「たべっ子どうぶつ」の世界観に没入できるテーマカフェが登場 高さ約35センチの“ロングパフェ”も復活
エルティーアールは、ギンビスとTWIN PLANETの協力のもと、「たべっ子どうぶつLAND CAFE」を2月12日より大阪にて、19日より東京と愛知にて、期間限定でオープンする。
【写真】ランダム全56種…ミニ巾着などグッズも発売
『たべっ子どうぶつLAND』は、ロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベント。今回、“『たべっ子どうぶつLAND』の「おいしい体験」を全国へ”をコンセプトにした、世代を超えて、みんなでわいわい楽しめるテーマカフェの開催が決定した。
メニューは、『たべっ子どうぶつLAND』で人気だった、らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの表情がそのまま楽しめる、全4種から選べる『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート』をはじめ、高さ約35センチの『シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ』、うさぎさんのアイスを中央に添えたインパクト大の『うさぎさんのとろけるしあわせクレープ』、どうぶつさんたちをイメージしたさまざまなドリンクのほか、東京、大阪、愛知それぞれにちなんだ地域限定メニューなど、フォトジェニックな工夫を凝らしたメニューを用意した。
また、事前予約（660円／1人）のうえ、フード＆ドリンクメニューを注文すると、「オリジナルラテアート風ステッカー（全1種）」が1枚もらえる。
さらに、フード＆ドリンク、またはグッズを2000円購入ごとに、『たべっ子どうぶつLAND』でフォトスポットとして人気だったタペストリーをイメージした「実写4カットステッカー（ランダム全9種）」が1枚もらえる。
■メニュー詳細
【フード】
『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート らいおんくん〈オリジナルソース〉』
『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート さるさん〈スイートチリソース』
『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート うさぎさん〈アボカド＆にんにく醤油〉』
『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート ひよこさん〈てりやきソース〉』
価格：各1980円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で人気だったハンバーガーにミネストローネ、ポテト、サラダを添えてプレートにした、ボリュームたっぷりのメニュー。ハンバーガーは全4種から選択。
【デザート】
『シェアして食べよう！ きりんさんのロングパフェ』
価格：3880円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で反響を呼んだ、きりんさんのロングパフェが再登場。高さ約35センチの大きさながら、最後まで飽きずにたべられるさっぱりした味わい。
『うさぎさんのとろけるしあわせクレープ』
価格：1580円
うさぎさんのバニラアイスがとろけておいしいクレーププレート。キャラメル＆ホイップクリーム、ミックスベリー、はちみつバターの3種のソースを自由にかけて。
『ぞうさんとひよこさんのふわふわチョコバナナサンド』※東京限定
価格：1580円
DUCKのビスケットをイメージしたふわふわのスポンジにバナナやカスタードクリームを挟み、チョコレートソースを添えた東京限定のスイーツ。
『ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド』※愛知限定
価格：1580円
DUCKのビスケットをイメージしたふわふわのスポンジにあんバターを挟んだ愛知限定のスイーツ。
『かばさんとさるさんのふわふわフルーツサンド』※大阪限定
価格：1580円
DUCKのビスケットをイメージしたふわふわのスポンジに色とりどりのフルーツを挟んだ大阪限定のスイーツ。
【ドリンク】
『どうぶつさんのホッとカフェラテ』
価格：880円
どうぶつさんの笑顔にホッとするホットカフェラテ。らいおんくん、きりんさん、ひよこさんから選べる。
『まんまるおかおのフルーツ・オレ』
価格：980円
おかおがまんまるなどうぶつさんたちのミックスジュース。うさぎさん、ねこさん、さるさんから選べる。
『どうぶつさんのカラフルドリンク』
価格：880円
どうぶつさんのカラーをイメージしたカラフルなオリジナルドリンク。
（C）ギンビス
