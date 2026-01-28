上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）が２７日、中国への旅立ちの日を迎えた。

集まった大勢のファンは別れを惜しみながらも、今後の幸せを祈って手を振った。

詳しい出発時間は非公表だったが、パンダ舎周辺や園外の道路沿いには数百人が詰めかけた。午後１時半頃、２頭を載せたトラックが動き出すと、「シャオシャオ！」「レイレイ！」と呼びかける声が相次いだ。青梅市のパート従業員女性（４６）は「これから『パンダロス』になると思う。でも、気持ちに区切りをつけられたかな」と涙を浮かべた。

多くのファンの手には、２頭の丸い顔の写真が印刷された「応援フラッグ」が握られていた。品川区のグラフィックデザイナーの女性（４０）が作製し、ＳＮＳで反響があったため画像データを無料で公開した。２４日未明から２７日の出発までに１５００人が利用したという。

女性は「『元気で幸せに過ごしてね』『ありがとう、またね』と伝えた。他のファンと一緒に送り出せてよかった」と話した。

福田豊園長は「２頭がたくさんの方々に愛された感謝、今後の繁殖への期待、いなくなる寂しさが交錯している。成長を温かく見守っていただき、ありがとうございました」と感謝した。