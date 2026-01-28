¹âÈª½¼´õ¤¬Âè£±»Ò½Ð»º¡ÖÌµ»ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×²¬ÅÄ¾À¸¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È
ºòÇ¯11·î¤ËÇÐÍ¥²¬ÅÄ¾À¸¡Ê36¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤¬28Æü¡¢Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÌµ»ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖºòÇ¯¤ÏÂô»³¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²¬ÅÄ¾À¸¡¡¹âÈª½¼´õ¡×¤È¡¢Ï¢Ì¾¤Ç¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²¬ÅÄ¤â²èÁü¤ÇÆ±¤¸Ê¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï24Ç¯6·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Amazon Prime Video¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö1122¡¡¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×¤ÇÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Ç¯11·î19Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»äÃ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§²ñ¸«¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯7·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åß¤´¤í¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¹âÈª¤Ï¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±11·î2Æü¤òºÇ¸å¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£