2025年のドラフトトップ2指名がイベントで共演／ライジングスターズ ドラフト結果
1月28日（現地時間27日、日付は以下同）。2月14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手たちのチーム分けが行われた。
今年のライジングスターズは、NBAキャリア1、2年目の選手たちとGリーグ選抜チームがミニトーナメントで競い合う。そのうち、Gリーグ選抜チームはオースティン・リバース（元クリッパーズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めることが決まっていた。
28日には、名誉HCを務めるカーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか）、“T-Mac”ことトレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）、ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか）が交互に1、2年目の選手たちをドラフト指名。真っ先に指名されたのは、ダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ。続いて全体2位でコン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、3位でVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）と、今シーズンの注目ルーキーたちがドラフトされた。
イベント当日は、28日のドラフト指名によって構成された3チームと、Gリーグ選抜チームの計4チームが3試合を繰り広げる。準決勝の2試合は最初に40ポイント以上を獲得したチーム、決勝戦では最初に25ポイント以上を獲得したチームがそれぞれ勝者となる。
28日にカーメロ、マグレディ、カーターがドラフト指名した結果とチーム分けは下記のとおり。2025年のドラフト全体1位指名のフラッグ、2位指名のディラン・ハーパー（サンアントニオ・スパーズ）が同じチームで共闘することとなった。
※以降NBAのチーム名は略称
Carmelo Anthony, Vince Carter and Tracy McGrady drafted their seven-player teams tonight for the 2026 Castrol Rising Stars, selecting from a pool of 21 NBA rookies and sophomores.
Austin Rivers will serve as honorary coach for the NBA G League team.
Complete rosters ⬇️ pic.twitter.com/rb27MzX30b
- NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2026
◆■「2026 カストロール ライジングスターズ」ドラフト結果
・Team Melo（名誉HC：カーメロ・アンソニー）
クーパー・フラッグ（マーベリックス）
リード・シェパード（ロケッツ）
ステフォン・キャッスル（スパーズ）
ディラン・ハーパー（スパーズ）
ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）
ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）
コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）
・Team T-Mac（名誉HC：トレイシー・マグレディ）
コン・カニップル（ホーネッツ）
ケレル・ウェア（ヒート）
トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）
アレックス・サー（ウィザーズ）
エイジェイ・ミッチェル（サンダー）
ジェイレン・タイソン（キャバリアーズ）
キャム・スペンサー（グリズリーズ）
・Team Vince（名誉HC：ビンス・カーター）
VJ・エッジコム（シクサーズ）
デリック・クイーン（ペリカンズ）
キーショーン・ジョージ（ウィザーズ）
マタス・ブゼリス（ブルズ）
イェゴール・ディヨミン（ネッツ）
セドリック・キャワード（グリズリーズ）
ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）
・Team Austin（名誉HC：オースティン・リバース）
ショーン・イースト2世（ソルトレイクシティ・スターズ）
ロン・ハーパーJr.（メイン・セルティックス）
デイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）
ヤニック・コナン・ニーダーハウザー（サンディエゴ・クリッパーズ）
アライジャ・マーティン（ラプターズ905）
トリステン・ニュートン（リオグランデバレー・バイパーズ）
ヤン・ハンセン（リップシティ・リミックス）
【動画】ライジングスターズのドラフト映像はこちら！