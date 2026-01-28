2025年のドラフトトップ2指名がイベントで共演／ライジングスターズ ドラフト結果

　1月28日（現地時間27日、日付は以下同）。2月14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手たちのチーム分けが行われた。


　今年のライジングスターズは、NBAキャリア1、2年目の選手たちとGリーグ選抜チームがミニトーナメントで競い合う。そのうち、Gリーグ選抜チームはオースティン・リバース（元クリッパーズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めることが決まっていた。


　28日には、名誉HCを務めるカーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか）、“T-Mac”ことトレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）、ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか）が交互に1、2年目の選手たちをドラフト指名。真っ先に指名されたのは、ダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ。続いて全体2位でコン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、3位でVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）と、今シーズンの注目ルーキーたちがドラフトされた。


　イベント当日は、28日のドラフト指名によって構成された3チームと、Gリーグ選抜チームの計4チームが3試合を繰り広げる。準決勝の2試合は最初に40ポイント以上を獲得したチーム、決勝戦では最初に25ポイント以上を獲得したチームがそれぞれ勝者となる。


　28日にカーメロ、マグレディ、カーターがドラフト指名した結果とチーム分けは下記のとおり。2025年のドラフト全体1位指名のフラッグ、2位指名のディラン・ハーパー（サンアントニオ・スパーズ）が同じチームで共闘することとなった。

※以降NBAのチーム名は略称




◆■「2026 カストロール ライジングスターズ」ドラフト結果

・Team Melo（名誉HC：カーメロ・アンソニー）

クーパー・フラッグ（マーベリックス）

リード・シェパード（ロケッツ）

ステフォン・キャッスル（スパーズ）

ディラン・ハーパー（スパーズ）

ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）

ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）

コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）


・Team T-Mac（名誉HC：トレイシー・マグレディ）

コン・カニップル（ホーネッツ）

ケレル・ウェア（ヒート）

トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）

アレックス・サー（ウィザーズ）

エイジェイ・ミッチェル（サンダー）

ジェイレン・タイソン（キャバリアーズ）

キャム・スペンサー（グリズリーズ）


・Team Vince（名誉HC：ビンス・カーター）

VJ・エッジコム（シクサーズ）

デリック・クイーン（ペリカンズ）

キーショーン・ジョージ（ウィザーズ）

マタス・ブゼリス（ブルズ）

イェゴール・ディヨミン（ネッツ）

セドリック・キャワード（グリズリーズ）

ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）


・Team Austin（名誉HC：オースティン・リバース）

ショーン・イースト2世（ソルトレイクシティ・スターズ）

ロン・ハーパーJr.（メイン・セルティックス）

デイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）

ヤニック・コナン・ニーダーハウザー（サンディエゴ・クリッパーズ）

アライジャ・マーティン（ラプターズ905）

トリステン・ニュートン（リオグランデバレー・バイパーズ）

ヤン・ハンセン（リップシティ・リミックス）



