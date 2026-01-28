¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙµÈÂôÎ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥²ó¡¡¡ÈÈëÌ©¤Î²ñÏÃ¡É¤¬°¦¤ª¤·¤¤
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè83ÏÃ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè84ÏÃ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬°Õµ¤Åê¹ç
¡¡¾¾¹¾Ãæ³Ø¤ÈÆ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¾¾¹¾¾®³Ø¹»¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Î¼ø¶È¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¼ø¶È¸å¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¶Ó¿¥¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥µ¥ï¤ÏÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¶²½Ì¤¹¤ë¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡ÖÇ®¤ÎäÆ¤â¤Ã¤¿¤¤¤¤¶µ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤Ë¤â°ìÅÙ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢¶µ°÷»î¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¥µ¥ï¤òÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ï¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤·¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¥µ¥ï¼«¿È¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤±¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥µ¥ï¤ÎÉ½¾ð¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó·è°Õ¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤òÎå¤Þ¤»¤ë¶Ó¿¥¤âÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¸å¤Î°ì¸À¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÍß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤À¡£¥Ø¥Ö¥óÂð¤òË¬¤ì¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤ËµïÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×¤È¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤â¡Ö¥ï¥¿¥·¡Ä¡Ä¥µ¥ó¥»¥¤¡¢¥ª¥â¥¤¥Þ¥¹¡×¤È¤â¤Á¤í¤óÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¶Ó¿¥¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥ê¥Æ¥é¥êー¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ëÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¶Ó¿¥¤Î»Ñ¤Ï¾¯¤·»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È²ñÏÃ¤·¡¢Èà¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¶Ó¿¥¤Î¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò±®¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¶Ó¿¥¤Î´é¤ËÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡¡¥¤¥Ê¥¤¥³¥Þ¥ë¡¡¥¢¥ê¥Þ¥¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¸ª¤Î²Ù¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ï¤Î¤è¤¦¤Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¶Ó¿¥¤Î¤è¤¦¤ËÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢²¿¤«¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï1¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥µ¥ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶Ó¿¥¡¢¤½¤·¤Æ¶Ó¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤ä¤½¤Î¿Í¤¬¤¯¤ì¤ëÁÇÄ¾¤ÊÍ¥¤·¤¤°ì¸À¤¬¶»¤Î¤Ä¤«¤¨¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÍÏ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤½¤ó¤Ê¡ÈÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡É¤¬¥È¥¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥¤ÏÊÙ¶¯Ãæ¤Î±Ñ¸ì¤Ç´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶Ó¿¥¤Î¤â¤È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¶Ó¿¥¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö·¯¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Þ¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö·¯¤Ï¤³¤Î²È¤ÎÂÀÍÛ¤Ê¤ó¤À¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î²ñÏÃ¤Ï¶Ó¿¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ÈÈëÌ©¤Î²ñÏÃ¡É¡£¤¤Ã¤È¶Ó¿¥¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î½Ö´Ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥È¥¤Ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡È¶Ó¿¥¤é¤·¤µ¡É¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥¤È¥µ¥ï¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°ì¸À¤Ç¤Ï·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¡¢¶Ó¿¥¤È¾±ÅÄ¤Î´Ö¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤¢¤¦¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥È¥¤È¥µ¥ï¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¶Ó¿¥¤È¾±ÅÄ¤Ë¤â¡ÈÀã²ò¤±¡É¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë