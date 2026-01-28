株式会社セキドは、iPhone 17 ProおよびiPhone 17 Pro Max向けのアクセサリー「ProShot フォンケージ」を1月22日（木）に発売した。

カメラ用品で知られるPGYTECHの製品。一体成形されたアルミニウム合金製の保護ケースで、表面にはアルマイト処理が施されている。

また、複数の拡張ポートを備え、別売のクイックリリースグリップや1/4"-20 アダプターマウント、コールドシューアダプター、67mm径フィルターを装着できるアダプターリングなどのアクセサリーに対応する。

グリップなどが付属した「ProShot フォンケージ ビデオキット」や各種アクセサリーも用意する。

ProShot フォンケージ

アルミブロックから削り出された保護ケース。側部を守るフォンケージと背面を守るフォンケージバックカバーで構成されている。

シリコーン製のパッドにより本体とケースが密着することで、ケース自体が放熱体として機能する。

iPhone 17 Pro用

iPhone 17 Pro Max用

ProShot フォンケージ ビデオキット

外形寸法：159.1×83.3×13mm 重量：56g 価格：1万560円外形寸法：172.72×89.44×15.75mm 重量：61g 価格：1万560円

左右のクイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプターマウント、コールドシューアダプター、67mmフィルターアダプターリングなどがセットになったオールインワンモデル。

Bluetoothリモートモジュールも同梱し、「PGYTECH PhotoVideo Creative App」と連携させることで、ズームやシャッター、モード変更などの操作が可能。

グリップ部はモジュール式。USB Type-C 3.2 Gen 2（10Gbps）ポートを備え、M.2 SSDを装着できる「PSSDモジュール」、容量5,000mAhのバッテリーを内蔵した「グリップ用バッテリーモジュール」を搭載できる。

各モジュールを搭載しない場合は、データケーブルなどの収納スペースとして利用できる。

iPhone 17 Pro用

iPhone 17 Pro Max用

ProShot PSSD モジュール

外形寸法：159.1×83.3×13mm 重量：396g 価格：2万4,200円外形寸法：172.72×89.44×15.75mm 重量：396g 価格：2万4,200円

USB Type-C 3.2 Gen 2（10Gbps）出力に対応し、M.2 SATA方式およびNVMe方式のSSD（2230/2242/2260）が装着できる。

データケーブルが付属する。

ProShot バッテリーモジュール

ケーブル長：17cm 外形寸法：37.72×30.2×90.81mm 重量：45g 価格：5,280円

容量5,000mAhのバッテリーを内蔵したモジュール。バッテリーマネジメントシステム（BMS）により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視し、バッテリーを保護できる。

ProShot マウンティングアダプターキット

入力：5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 出力：5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A 外形寸法：37.72×30.2×90.81mm 重量：112g 価格：5,280円

1/4"-20 アダプターマウントとコールドシューアダプターのセット。

グリップと同様のクイックリリース機構を採用し、ケースに素早く装着できるという。

ProShot 67mm フィルターアダプターリング

1/4"-20 アダプターマウント外形寸法：23.7×19.6×26.65mm コールドシューアダプター外形寸法：27.3×19.6×26.65mm 重量：38g 価格：5,280円

67mm径のフィルターを、ケースにマグネットで装着できるようにするアダプターリング。

外形寸法：70.57×70.57×7.79mm 重量：18g 価格：3,520円