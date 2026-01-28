太い冬ねぎも1人1本ペロリ！「超ねぎ焼き」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】


【画像で見る】こんなにたっぷり！？　ねぎ2本分の小口切りを生地にイン！

束で買った冬の太いねぎ。どうやって使い切ったらいいでしょう…と、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに相談したところ、「ねぎ焼きはいかが？」というお返事が。「粉の量を通常の半分以下に抑えた、軽くてねぎたっぷり、シャキシャキとろとろのねぎ焼きです。1人前で太い冬のねぎがペロッと1本いけてしまいます」と言うんですから、作らない手はありません！　さっそくレシピを紹介します。

山本ゆりさん


教えてくれたのは…

▷山本ゆりさん

料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。

■超ねぎ焼き

驚くほどのねぎ量なのに失敗なく焼ける

超ねぎ焼き


【材料・2人分】＊1人分521kcal／塩分3.5g

・長ねぎ（青い部分を含む）・・・ 2本（約200g）

・豚バラ薄切り肉 ・・・80g

・揚げ玉・・・ 大さじ4（約15g）

・削りがつお ・・・適量

■A

　└卵 ・・・1個

　└小麦粉 ・・・50g

　└和風だしの素 ・・・小さじ1

　└水 ・・・1/2カップ

■B＜混ぜる＞

　└みりん・・・ 大さじ４

　└しょうゆ ・・・大さじ２

サラダ油　マヨネーズ

【作り方】

1．ねぎは小口切りにする。豚肉は4〜5cm幅に切る。ボウルにAを入れて混ぜ、ねぎ、揚げ玉を加えて全体をざっくりと混ぜ合わせる。

こんなにねぎたっぷりに！


「ねぎのたっぷり具合を見て！」（山本さん）

2．フライパンに油小さじ2を弱めの中火で熱し、1の半量を流し入れて広げ、豚肉の半量を広げてのせる。ふたをして約4分焼き、こんがりとしたら上下を返して3〜4分焼く。もう一度上下を返して器に盛る。同様にもう1枚焼く。

生地の半量をフライパンに流し入れて広げる


3．フライパンをきれいにし、Bを入れて中火にかけ、軽く煮詰めてとろみをつける。2にぬってマヨネーズ適量をかけ、削りがつおをふる。

＊　＊　＊

「仕上げはお好みソースでもいいですが、しょうゆとみりんのたれもまた絶品ですよ」と山本さん。両方試してみたくなりますね。さらに青のりを加えるなど、アレンジするのもおすすめです！

レシピ考案／山本ゆり　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々