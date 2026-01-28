太い冬ねぎも1人1本ペロリ！「超ねぎ焼き」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】
【画像で見る】こんなにたっぷり！？ ねぎ2本分の小口切りを生地にイン！
束で買った冬の太いねぎ。どうやって使い切ったらいいでしょう…と、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに相談したところ、「ねぎ焼きはいかが？」というお返事が。「粉の量を通常の半分以下に抑えた、軽くてねぎたっぷり、シャキシャキとろとろのねぎ焼きです。1人前で太い冬のねぎがペロッと1本いけてしまいます」と言うんですから、作らない手はありません！ さっそくレシピを紹介します。
教えてくれたのは…
▷山本ゆりさん
料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。
■超ねぎ焼き
驚くほどのねぎ量なのに失敗なく焼ける
【材料・2人分】＊1人分521kcal／塩分3.5g
・長ねぎ（青い部分を含む）・・・ 2本（約200g）
・豚バラ薄切り肉 ・・・80g
・揚げ玉・・・ 大さじ4（約15g）
・削りがつお ・・・適量
■A
└卵 ・・・1個
└小麦粉 ・・・50g
└和風だしの素 ・・・小さじ1
└水 ・・・1/2カップ
■B＜混ぜる＞
└みりん・・・ 大さじ４
└しょうゆ ・・・大さじ２
サラダ油 マヨネーズ
【作り方】
1．ねぎは小口切りにする。豚肉は4〜5cm幅に切る。ボウルにAを入れて混ぜ、ねぎ、揚げ玉を加えて全体をざっくりと混ぜ合わせる。
「ねぎのたっぷり具合を見て！」（山本さん）
2．フライパンに油小さじ2を弱めの中火で熱し、1の半量を流し入れて広げ、豚肉の半量を広げてのせる。ふたをして約4分焼き、こんがりとしたら上下を返して3〜4分焼く。もう一度上下を返して器に盛る。同様にもう1枚焼く。
3．フライパンをきれいにし、Bを入れて中火にかけ、軽く煮詰めてとろみをつける。2にぬってマヨネーズ適量をかけ、削りがつおをふる。
＊ ＊ ＊
「仕上げはお好みソースでもいいですが、しょうゆとみりんのたれもまた絶品ですよ」と山本さん。両方試してみたくなりますね。さらに青のりを加えるなど、アレンジするのもおすすめです！
レシピ考案／山本ゆり 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々