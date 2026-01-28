北陸電気工事 <1930> [東証Ｐ] が1月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.2％増の34.7億円に伸び、通期計画の42億円に対する進捗率は82.8％に達し、5年平均の48.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比55.3％減の7.2億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比27.7％増の20.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.0％→11.3％に上昇した。



株探ニュース

