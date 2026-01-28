ファインデックス <3649> [東証Ｐ] が1月28日後場(13:00)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の17円→22円(前の期は15円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策として認識しております。配当の実施にあたっては、中長期的な収益力の向上を配当水準に反映させるとともに、安定的な利益還元を継続していくことを基本姿勢としております。同時に、将来の持続的な成長に向けた積極的な事業展開や、財務体質のさらなる強化に備えるための内部留保の確保についても、バランスを考慮して取り組んでまいる所存です。今般、当期の業績推移や財務状況等を総合的に勘案した結果、株主の皆様への還元をより一層厚くするため、2025年12月31日を基準日とする期末配当予想を、1株当たり9.00円から5.00円増額し、1株当たり14.00円に修正することを決定いたしました。この修正により、年間配当予想は1株当たり22.00円と、前回予想から5.00円の増配を予定しております。

