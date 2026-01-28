オリックス・杉本裕太郎外野手（34）が28日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、今季年俸6700万円から1000万円アップの7700万円（金額は推定）でサイン。オリックスは全選手の契約更改を終えた。

納得のサインとはいかなかった。今季は119試合に出場し、4年ぶりに規定打席に到達。打率.259、5年連続2桁本塁打で、チームトップとなる16本塁打、53打点を記録した。球団とは水面下で交渉を重ね、今季年俸から900万円のアップ提示を受けたが、希望額とは開きがあった。

「OPSもパリーグ4位だった。チームメートの規定打席に乗った選手のアップ幅を見てワクワクしていたんですけど…。それがつらかったのもあるし、自主トレで宮古島に行っていたこともあり、日程的に難しくてこの時期になったのは申し訳ないです」と契約更改が遅れた理由を説明。交渉の中で100万円の上積みは得たが、複雑な思いは残る。「ちょっと悔しいけど、この悔しさを白球にぶつけたいと思います」と気持ちを切り替え、新たなシーズンに臨む。

オフは沖縄・宮古島で自主トレを積み、24日に帰阪。心身とも万全の状態でキャンプインを迎える。現在、通算99本塁打で節目にあと1本に迫る。個人目標に「通算100号を開幕カードで打ちたい」と設定し「コロナ下で優勝旅行に1回しか行けてないので、引退までに2、3回行きたいです」と大目標を掲げた。