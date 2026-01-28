¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ç¸Ä¼¼¤¹¤¾Æ¤¡¡7¿ÍÊ¬¤Î²ñ·×¤ÏÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬»ÙÊ§¤¤¡Ö¼«Ê¬»Ë¾å1ÈÖ¤Î¿©Èñ¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÁÏ¶È50¼þÇ¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ø¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯ ¿·CMÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÄ¹Èø¤¬¡Ö¢þ¢þ¥¹¥®¤Æ´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡È¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒËÜµ¤¥¹¥®¡É¤È¾Ò²ð¡£ºòÇ¯Ëö¡¢ËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¹±Îã¹Ô»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï£·¿Í¤ÇËÜµ¤¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇòÇ®¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¡ÊÂç¶¶¡Ë¡£µîÇ¯¤ÏÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬¡×¤ÈÆ»»Þ¤¬¡ÈÃËµ¤¡É¤ò¤ß¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ»»Þ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ò¶²¤ë¶²¤ëÊ¹¤¯»Ê²ñ¤Ë¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤ë¤ó¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ä¤·¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¼«Ê¬»Ë¾å1ÈÖ¤Î¿©Èñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡©¤¨¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¶Ã¤¯Âç¶¶¤Ë¡¢Æ»»Þ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ§¤¨¤¿¤Î¤¬¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÎÉ¤¤Äù¤á¤À¤Ê¤È¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤Î¤«¤¿¤ï¤éÀ¾Èª¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¸Ä¼¼¤Î¤¹¤¾Æ¤7¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¡¢Æ»»Þ¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¨¤¨¡×¤È¾Ç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥®¡ª ¤¬¤¢¤ë¡×ÊÓ¤Ï2·î2Æü¤«¤éÊüÁ÷¡£CM¥½¥ó¥°¤Ï2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖHARD WORK¡×¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢Æ±¶Ê¤ÎDance Practice±ÇÁü¤Ï29Æü¸á¸å7»þ28Ê¬¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
